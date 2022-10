Nők a garázdaság tettesei, sértettjei

Garázdaság címén emeltek vádat az ügyészségek olyan esetekben is, amikor nők voltak az elkövetők, s a sértettek is. Egy 30 éves hölgy 2021 márciusában Demjénben az utcán haragosát a hajánál fogva lerántotta a földre, majd a járda felől húzni kezdte az úttest irányába. Maga is elesett, de a földön lábaival átkulcsolta és leszorítva tartotta a sértett nyakát. A megtámadott édesanyja vetett véget a csatának. A Füzesabonyi Járási Ügyészség garázdaság vétségével vádol egy 29 éves nőt, aki idén februárban részegen egy besenyőteleki dohányboltban szidta és verekedésre szólította fel az ott dolgozó női alkalmazottat. Dulakodni is kezdett vele, aki próbálta valahogy elhárítani a támadást. Az üzletbe érkező vevők távolították el a vádlottat az üzletből. A vádhatóság a vádiratában jóvátételi munka intézkedés alkalmazására tett indítványt azzal, hogy a bíróság annak tartamára rendelje el a terhelt pártfogó felügyeletét.