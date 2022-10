Otthonunk biztonsága érdekében a rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb betörő az ajtón, vagy az ablakon át hatol be. Így a nyílászárók védelme a legfontosabb. Ez persze vonatkozik a pince, padlás, a kamra és a garázs ajtóira és ablakaira egyaránt. A szakszerűen beszerelt zárak, rács, redőny, riasztó alkalmazása a legtöbb esetben lehetetlenné teszi az illetéktelen behatolást, vagy jelentősen megnöveli a lebukás kockázatát.

A különböző technikai eszközök alkalmazásán kívül kérik, ha több napos, hetes utazást terveznek, ne hangoztassák, ne írjanak róla internetes közösségi oldalaikon, hiszen ezzel is felhívják a figyelmet magukra, illetve az üresen álló lakásra. Nyaralásuk, utazásuk idejére bízzanak meg egy családtagot, vagy szomszédot, barátot, hogy rendszeresen ellenőrizze a lakást, ürítse a postaládát. Ha kulcsot is tudnak neki adni, jó, ha naponta változtat a redőnyök állásán. Érdemes beszerezni programozható időkapcsolót. A különféle időpontokban felkapcsolódó lámpa azt a benyomást kelti, hogy valaki tartózkodik otthon. Tájékoztassák szomszédjukat, mennyi időre utaznak el, kérjék meg, figyeljen a lakásra, házra!

A rendőrség hozzátette, amennyiben otthon tartózkodnak, akkor sem árt az óvatosság. Ha a lakásban tartózkodnak, napközben is zárják be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észreveszik a hívatlan látogatót. Miközben a szobában tévéznek, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeket. A zsákmány ilyenkor többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. A kaput akkor is be kell zárni, amikor a kertben dolgozunk, hiszen elképzelhető, hogy fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése.