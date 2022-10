A középkorú férfit több csípés is érte, nem sokkal később súlyos allergiás tünetek jelentkeztek nála. A felesége az Országos Mentőszolgálat életmentő applikációja segítségével határozta meg a pontos helyzetüket, miközben folyamatosan telefonvonalban maradt a mentésirányító bajtársunkkal is - írja közösségi oldalán a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Hozzátették, az gyorsan kiderült, hogy a helyszín mentőautóval nem megközelíthető, ezért a tapasztalt mentésirányítók több irányból is indítottak esetkocsit és egy mentőgépkocsit, miközben riasztották a miskolci mentőhelikoptert is

A légi koordinátor, valamint a miskolci és egri mentésirányítók közösen segítették a helikoptert és a mentőautókat a férfi megtalálásában. A beteg közvetlen közelében nem volt alkalmas leszállóhely, ezért a helikopter személyzete, valamint a földi mentők is a felszerelésükkel együtt gyalogosan indult megkeresésére az erdőben, folyamatosan követve a telefonon, illetve rádión kapott utasításokat. Végül a helikopter orvosa és paramedikusa jutott el először a beteghez, így kezdődhetett meg a páciens állapotának stabilizálása.

A mentés során óriási segítséget jelentett az erdőben éppen favágóként dolgozó Kiss Ákos, és fia, Benjámin helyismerete, akik segítettek a beteg megtalálásában, és a felszerelés helyszínre juttatásában.