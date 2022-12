Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat az Egri Járási Ügyészség egy 27 éves férfi ellen, aki idén júliusban egy kora reggeli órában – egy buli után – Egerbe akart eljutni autójával úgy, hogy előtte szeszes italt fogyasztott - közölte portálunkkal dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész. A vádlott a hazaút során egy kanyarban letért az útról és egy jelzőtáblának ütközött, összetörve a saját járművét. Az anyagi káros balesetben személyi sérülés nem történt.

A baleset olyan váratlan eseményt, amely közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, és amelynek a hatókörében egy vagy több személy tartózkodik. A balesetek sokfélesége miatt egy ilyen esemény következtében különböző bűncselekmények vizsgálata merülhet fel a hatóságok részéről.

A szakember másik esetet is említett. Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége mellett közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel is vádolja az ügyészség azt az apci férfit, aki 2021 karácsonya után néhány nappal ittasan ült a volán mögé, így Lőrinciben egy vasúti átkelő előtti kereszteződésben letért az útról és kocsijával nekiment a vasúti félsorompónak, valamint a fénysorompónak is. A baleset következtében a vasúti átjáró biztosítási módja csökkent, így a vasúti közlekedés biztonsága és az abban részt vevők élete, testi épsége veszélybe került.

A vádhatóság mindkét esetben pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az ittasan vezető és balesetet okozó vádlottakkal szemben.