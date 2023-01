Ferenczy Dániel, a Városrendészet igazgatója arról beszélt lapunknak, hogy ezek az eszközök elsősorban a bűnmegelőzést szolgálják, de a jogellenes cselekmények megtörténte után a felvételeik segítik a felderítést.

– Gyöngyös közgazgatási területén jelenleg 130 kamera működik, ezeket a városrendészet figyeli a nap 24 órájában, illetve további tizenegy rendszámfelismerő eszköz a rendőrséghez van bekötve. A telepítésük helyszíne szakmai javaslat, illetve a lakossági jelzések alapján dől el. Ez a kameraszám már alkalmas arra, hogy az elkövető további útvonalát is lássuk. Ma már éjszaka is tökéletes képet adnak ezek az eszközök, sötétben is fel lehet ismerni elkövetőket. Tavaly sok esetben értük utol azokat, akik illegális hulladékot helyeztek el közterületen, vagy például rongáltak. Az a tapasztalatunk, hogy az elkövetők nincsenek tudatában a kamera jelenlétének, pedig azok listáját az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, és ki vannak táblázva is. Elvileg tehát tudniuk kellene róla – részletezte Ferenczy Dániel.

Az országban elsőként itt vethetnek be drónokat még idén

A rendészeti igazgató az idei tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly egyeztetés történt drónok használatáról egy nagy múltú céggel, amely egy településbiztonsági program megvalósításán dolgozik.

– Elsősorban a külterületen szeretnénk a drónokat használni, és az a célunk, hogy 2023-ban, az országban elsőként, el tudjuk kezdeni ezt a projektet. Ezek a típusú drónok mesterséges intelligencia révén működnek, tehát számos olyan lehetőség van bennük, ami alkalmas arra, hogy a bűnmegelőzésben és a felderítésben egyaránt hatékonyak legyünk – összegezte Ferenczy Dániel.