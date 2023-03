Soltész Bálint Heves vármegyei főkapitánysági sajtószóvivő olyan bűnügyet is említett, amelyben a csalók kriptovaluta-befektetési lehetőségeket, gyors meggazdagodást kínáltak. Egy egerszalóki lakost bitcoinnal kapcsolatos kereskedelemre bírtak rá. A férfi a két utalással összesen 17 ezer dollárt fektetett be, ám az ígért óriási hozamot, sőt, a betett pénzét sem kapta meg. Érdemes utánajárni alaposan, ha valaki internetes közösségi oldalon kínált portékát óhajt venni. Egy bélapátfalvi férfi hőkamerát hirdetésben kínáló személlyel vette fel a kapcsolatot. Meg is egyeztek az adásvételről. A sértett több mint 300 ezer forintot utalt el, ám a portékát nem kapta meg, de az elküldött összeget sem.

Átverték azt az ecsédi nőt is, aki előre fizetett egy márkás kabátért. Meg is kapta a csomagot, ám abban nem az általa megvásárolt kabát volt.