Bíró Noel április hetedikén egy méregzöld Suzuki Swifttel (rendszáma: GYB-894) távozott Lőrinciből. Azóta a család kétségbeesetten keresi, ugyanis semmilyen életjelet nem adott magáról, még a telefonja is ki van kapcsolva. A család kéri, hogy akinek bármilyen információja van Noel hollétéről az a 30/616-1190-es telefonszámon értesítse őket.

A kommentekből kiderül az is, hogy a rendőrségen is bejelentették az eltűnését. Megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik megerősítették Noel eltűnését.

– Április 7-én érkezett hozzánk bejelentés, miszerint Bíró Noel nem ad magáról életjelet. A 18 éves fiút, illetve a GYB-894-es rendszammal rendelkező személygépjárművet azóta is keressük - közölte portálunkkal Szabó Boglárka vármegyei rendőrségi sajtóreferens.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)