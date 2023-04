A csapadékos időjárás miatti útviszonyok, a sebesség nem megfelelő megválasztása, a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása, sorolta a szóvivő a baleseti sérülések okait podcastunkban. Fekete hétvége volt a mögöttünk lévő, hiszen a 3-as úton Kápolnánál rövid időn belül ketten is életüket vesztették, szinte ugyanott. A baleseti statisztika mellett beszélt arról is, hogy a vármegyei rendőrfőkapitányságnak jelenleg két balesetmegelőzési pályázata is fut. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló rajzpályázat május 11-én zárul, a plakátpályázatukra május végéig várják a munkákat.

