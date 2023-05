– A helyszín a gyöngyösi buszpályaudvar, ahol a biztonsági őr tett bejelentést miszerint egy férfi agresszív, megbotránkoztatóan viselkedik, hiszen mindenki előtt összevizelte a járdát. A Gyöngyösi Városrendészet munkatársai néhány percen belül a helyszínre érkeztek és intézkedés alá vonták az illetőt. Mivel a helyszíni bírságot nem fogadta el, így ellene köztisztasági szabálysértés miatt feljelentést tettek. Bejelentésre helyszínre érkeztek a gyöngyösi rendőrök is - adta hírül a Facebookon a városrendészet oldala.

Gyomorforgató, ahogy a férfi vizelete szétfolyt a pályaudvaron

Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

Mint azt a bejegyzésben írják, információik szerint a közösségi médiára kikerült videókat egy ott dolgozó, a biztonságért felelős személy közreműködésével került feltöltésre.

– Meglátásunk szerint az emberek felesleges hergelése nem segíti a hatékony együttműködést. A városrendészek és a rendőrség is mindent megtett az elmúlt időszakban azért, hogy a lakosság biztonságban érezze magát. Ám azt hangsúlyozzuk, hogy a magánterületen a Volán saját biztonsági szolgálatot működtet, akiknek elsődleges feladata a közrend fenntartása. Természetesen a jövőben is számíthatnak a városrendészet kollégájára a gyöngyösi lakosok, a buszpályaudvaron is, ám a jogszabályok miatt, elsősorban a közterületen vagyunk illetékesek eljárni, írták a posztban.