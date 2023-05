Kiemelték, a program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A kollégánk rögzíti a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek - majd fényképfelvételeket is készít róla. Ezen kívül május 16-án, 23-án, 25-én és 30-án 10 órától 13 óráig az Agria Parkban ad tájékoztatást a vagyonvédelem, az áldozatvédelem, a családon belüli erőszak, a rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai, az internetbiztonság és a drogprevenció témakörét illetően is.

