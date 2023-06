A rendőrségi tájékoztató szerint ezért ajálatos a megfelelő biztonsági feltételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyek, ismert szabadstrandok igénybevétele még abban az esetben is, ha néhány kilométerrel többet kell kerékpározni vagy autózni a szabad víz közeli kikapcsolódás reményében.

– Mivel a szabad vizek hőfoka általában elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne feledjék a fő szabályt, hogy a hőségtől felhevült testtel való vízbe ugrás még a jól úszóknál is könnyen izomgörcshöz, sőt vízbefulladáshoz is vezethet. Sajnos a felelőtlen fürdőzés évről-évre szedi áldozatait – mondta a sajtószóvivő, aki úgy fogalmazott, nem lehet elégszer ismételni: fürödni csak az arra kijelölt helyeken, strandokon szabad, felhevült testtel, teli gyomorral, ittasan senki ne menjen a vízbe. Arra is időről időre fel kell hívni a figyelmet, hogy a hirtelen változó vízmélységű bányatavakban való fürdőzés mindenképpen kerülendő, pláne az ismeretlen mederviszonyokkal rendelkező vízbe ugrás.