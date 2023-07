– A lányunk autóbalesetben meghalt, és én azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz – ezt mondta Bianka édesanyja a Tényeknek. Az anya még mindig várja haza a lányát, a tragédia miatt pedig válaszokat keresnek. – Ez borzasztó, nem tudom felfogni.

Bianka és barátja kirepült az autóból, amikor árokba hajtottak, s az megdobta a mezőgazdaság úton haladó autót. Nem volt bekötve a biztonsági övük. A 17 éves fiú, Balázs szörnyethalt, Biankára pedig rázuhant a jármű. Az ő életéért hosszasan küzdöttek a mentősök, derült ki a Tényeyk riportjából.

– Azt tudom csak, hogy nem voltak bekötve és ez nagyon nagy baj, mert kiestek a kocsiból – mondta az édesanya.

Biankát megfontolt lánynak ismerték, aki imádta a lovaglást és agrármérnöknek készült, a pétervásárai polgárőrségnek is tagja volt. A fiatalok vasárnap este Egerbe akartak menni, hogy megnézzenek pár motort. Az autó, amivel baleseteztek a fiú családjáé volt, Bianka azt tervezte, hogy megveszi majd, s ahogy édesanyja fogalmazott azért, hogy majd őt segíti vele.

– Az volt a vágya, hogy majd vesz egy autót, és segít vele, mert nekünk az nincs. Most minden álom szertefoszlott – mondta az anyuka.

A Tények riportjában Bianka volt szerelme is megszólalt, s arról beszélt, mennyire vigyáztak lányukra Bianka szülei. Ő is mindig nagyon vigyázott rá. Számára is érthetetlen a tragédia. A rokonok és a barátok most a nyomozás eredményére várnak, szeretnék tudni, tényleg a fiú vezette-e az autót és hogy mi történt pontosan.

A Tények Plusz riportjából az is kiderül az édesanya még tagadásban van, nem fogta fel, hogy elveszítette a lányát.

– Amikor a rendőrök becsengettek, hogy a lányunk balesetben meghalt, annyit tudtam mondani, hogy az lehetetlen, nem lehet. Még most sem tudom felfogni, ami történt – mondta. Hozzátette: el sem tudja képzelni, lánya miért nem kötötte be a biztonsági övét.

