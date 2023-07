Érdekes módon nem utalást kapott, hanem a kegyetlen kollégája vette le az összes rajta lévőt. Ámde pupákunk még ekkor sem aggódott, hiszen újra hívta embere, hogy inkább két részletben utalják ki neki a dollárjait, így felesége banki adataira is szükség lesz. Így hát arról is ellopták a pénzt. De még erre is érkezett Mártonunkat megnyugtató válasz: hiszen köztudomású, hogy egy számlára csak akkor lehet utalni, ha az teljesen üres, így előbb a dollárjait kapja meg és majd utána visszakapja a korábban rajta lévőket is. Ahogy ez lenni szokott Márton azóta is várja a pénzét, a kollégája a „cégével” pedig kámforrá vált – olvasható a mese a Heves Vármegyei Rendőrség prevenciós Facebook-oldalán.

