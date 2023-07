"Történt egyszer, nem is olyan rég, egy nyári napon, hogy M.Malvin munkahelyén serényen tette-vette dolgait. Ámbár ebből még nem lenne tanmese, hisz nem volt semmi meglepő ebben, mivel Malvin "jómunkás ember" volt. Na de egyszer csak érkezett egy drótposta üzenete Malvinunknak, amely kizökkentette a napi rutinjából! Azt írta neki a pénzét kezelő firma, hogy böhöm veszedelem leselkedik rá! De pánikra semmi ok, megjött hamarán a segítség, hiszen elég új titkos jelszót adnia a netbankjában. A kapott kamulevél persze teljesen hajazott Megvezetett Malvin bankjának eredeti üzeneteire, így az abban fellelt linken meg is adta régi jelszavát, majd egy szempillantás múlva írtak is telefonjára, hogy sikeres jelszóváltoztatást eszközölt, pedig nem is!! Az igazi fekete leves csak ezután jött, amikor egy újabb üzenetben már arról írt neki az igazi bankja, hogy majd két millióval lett kurtább számlája" - olvasható a mese a Heves Vármegyei Rendőrség prevenciós Facebook-oldalán.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)