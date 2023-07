A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei célirányos ellenőrzést tartottak Gyöngyös belterületén az elmúlt hétvégén. Eközben a felvételen látható személyautó sofőrje a civil szolgálati járművel lévő egyenruhások előtt driftelve tett több kört egy körforgalomban, veszélyeztetve ezzel a többi arra közlekedőt. Mindezt Soltész Bálint rendőrségi szóvivő közölte portálunkkal.

A rendőrök megállították a járművet, és az azt vezető férfi ellen szabálysértési feljelentést tettek - fogalmazott Soltész Bálint, majd hozzátette, a rendőrség a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szabálytalanul közlekedőket kiszűrje a forgalomból. Az előírásokat megszegők nemcsak saját magukat, hanem közlekedő partnereiket is veszélyeztetik. Emellett a műszaki hibás vagy átalakított járművekkel zavarják a városban lakók nyugalmát. A szakemberek a mindennapos közlekedési kontroll mellett változó időpontokban és helyszíneken a jövőben is tartanak majd hasonló ellenőrzéseket.