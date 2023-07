Kedvenc időtöltése, a sorozatos betörés és lopás akár a fő foglalkozása is lehetett volna a 26 éves üllői K. F.-nek, aki fiatal kora ellenére már valóságos szaktekintélynek számított a tolvajlásban. A Hírlap jogelődje, a Népújság 1984. szeptember 2-án tudósított a Mátrában is garázdálkodó bűnelkövető bírósági tárgyalásáról.

A Gyöngyösi Városi Bíróság büntetőtanácsa, az ügyészi indítványt követően, nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt mondta ki bűnösnek a többszörösen visszaeső vádlottat, akit a sorozatos tetteiért háromévi fegyházbüntetéssel sújtott, mellékbüntetésül pedig öt esztendőre eltiltotta őt a közügyek gyakorlásától.

Az elsőfokú bíróság által megállapított történeti tényállásban az szerepel, hogy K. F. 1983 júliusában szabadult legutóbbi börtönbüntetéséből. Alig telt el fél év, s 1984 elején úgy döntött, hogy végleg szakít a becsületes munkával. Gyalog vándorútra kelt, s elsőként Isaszegen valósított meg bűncselekményt. Felfeszítette egy étterem ajtaját. A riasztócsengő ugyan jelzett, ám ő nem zavartatta magát, gyorsan magához vette a vendéglátóhely aznapi bevételét, s még pár dolgot.

Hamarosan ezután Galyatetőre érkezett, ahol egy kisebb üdülőbe költözött be, és folyton megdézsmálta a pihenőhely élelmiszer- és italkészletét. Éjjelente innen ment a bűnös portyáira. Egy hétvégi házban csupán a betöréssel okozott kárt. Máshonnan viszont távcsöves légpuskát, vadásztöltényeket tulajdonított el. Leggyakrabban egyébként ételt, italt lopott, egy helyről például házikolbászt, étcsokoládét, 31 csomag cigarettát, húsz doboz gyufát. Más helyről minden konzervet elvitt zsákmányként.

A módszere egyébként mindenütt ugyanaz volt: az erkélyablakot betörve hatolt be a házakba. Így aztán könnyen a nyomára bukkantak. Egyébként a bíróságon nem is tagadta a bűnösségét. Az elsőfokú határozat ellen a vádlott és védője a szankció enyhítéséért fellebbezett. Másodfokon a Heves Megyei Bíróság még lőszerrel való visszaélés bűntettét is K. F. terhére rótta, egyebekben helyben hagyta a korábbi ítéletet, amely így jogerőre emelkedett.

