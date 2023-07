"Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban...

Nyugtalanság uralkodik a Galaktikus Köztársaságban és L. Lehelnél is. Vele esett meg ugyanis, az a csúfondáros történet, ami itt és most elmesélődik. Na de, hogy tovább szaporítsam a szót, ez a rege bárkivel megeshetne, sőt meg is esik. Alig van olyan nap a nap alatt, amikor eme mese nem lenne elmondható. Most már aztán tényleg jöjjön Lehel rövidke fabulája. Ő bizony egy kerti szivattyút nézett ki magának az ismerőseinek arcát gyűjtő online könyv piacterén, ahol badar módon tüstént ki is fizette egy idegen alaknak az áhított gép árát, majd 30ezer forintot. Ámde milyen váratlan fordulat, Lóvátett Lehel azóta két dolgot tudott tenni: feljelentést tenni, és a vizet kézzel kimerni, mert, ahogy ez várható volt szívás lett a szivattyúból: se eladó se szivattyú sincs sehol azóta" - olvasható a történt a vármegyei rendőrfőkapitányság prevenciós Facebook-oldalán.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)