Több ezer darázs fészkelt be egy családi ház plafonjába Tarnazsadányban. Koczka Ferenc polgármester értesítette Varró Attila darázsvadászt az esetről, s kérte a soron kívüli segítségét, ugyanis kisgyermek is él a házban.

– A veszélyhelyzetre tekintettel ki is érkeztünk, ahol láttuk, hogy a mennyezet és a fal sarkában hatalmas fészket találtunk. Mindez átáztatta a falat, s ezres nagyságrendben özönlöttek be a lakásba a darazsak. Darázsirtó porral kezeltük őket és a fészket is, így a fal javítása után a család visszaköltözhet a házba – mondta el a szakember portálunknak.