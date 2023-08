Portálunkon is beszámoltunk arról, hogy családi vállalkozásban kényszerített prostitúcióra nőket egy apa és a két ikerfia Németországban.

A Tények hétfői riportjából kiderült, hogy a magyar férfiak szállították a nőket a kuncsaftokhoz és naponta akár tíz emberrel is együttlétre kényszerítették őket. Végül még a pénzt is elvették a nőktől, csak épp enni és inni adtak nekik. Egy nő is a családi vállalkozás része volt, ő szervezte a kuncsaftokat, most a rendőrök mindenkit elfogtak.