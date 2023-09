Nem aprózta el az a gépkocsivezető, aki szeptember 21-én járművével a 21-es számú főút Nógrád vármegyei szakaszán a megengedett 110 kilométer per óra helyett 192 kilométer per órás sebességgel haladt - adta hírül a Police.hu.

Mint írják, túltolta az a sofőr is, aki szeptember 18-án szintén a 21-es úton, Vizslás-Újlak közigazgatási határán belül a megengedett 70 kilométer per órás korlátozás hatálya alatt gépkocsiját 132 kilométer per órás sebességre gyorsította.

Ez az autós is jócskán túllépte a megengedett sebességet

Forrás: Police.hu

Kiemelték, a renitens gépkocsivezetők a szabályszegésért az első esetben 169 ezer forint pénzbüntetésre, és 6 előéleti pontra, az utóbbi esetben 117 ezer forint pénzbírságra és szintén 6 előéleti pontra számíthatnak.

A napokban egyébként szintén a 21-es főúton buktak le páran.