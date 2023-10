Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntett miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya egy 2021 óta működő cég vezetői ellen - adta hírül a Zsaru Magazin a Facebookon.

Mint írják, a XI. kerületbe bejegyzett gazdasági társaság kriptovalutás portfólió kezelésével és befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásával foglalkozott. A cég azonban az ügyfeleknek ígért kecsegtető hozamok elérése helyett az általuk befektetett összegekkel saját bevételét gyarapította.

A cég vezetői a haszonszerzés érdekében őket felkereső sértetteket azzal hitegették, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra. Vagyis egy kereskedő robot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni. A cég weboldalának tájékoztatója szerint a befektetés minimális összege 300 Tether (USDT) kriptovaluta, és ebből 36 hónap alatt akár 1 000 000 USDT nyereség is elérhetővé válik. A szlogenük szerint működésük óta minden egyes napot nyereséggel zártak - részletezték a bejegyzésben. Hozzátették, a beszerzett bizonyítékok alapján a nyomozók megállapították, hogy a cég nem rendelkezett kereskedésre alkalmas robottal, azaz szoftver nem volt a birtokában. Vagyis az általuk meghirdetett automatizált portfóliókezelés eleve lehetetlen volt.

Kiemelték, a nyomozó hatóság eddig 14 sértettet azonosított. Ők összesen több mint 66 millió forintot fektettek az üzletbe. A cég az ügyfélportálján feltüntetett hozamok kifizetését nem vagy csak részben teljesítette, miközben a gazdasági társasághoz és annak ügyvezetőihez köthető bankszámlákon a tranzakciók összértéke elérte a több mint 100 millió forintot. A számlákra érkezett befizetések közleményében pedig „szerződés szerint”, „tőke” és „kripto kereskedés” tüntettek fel, ami egyértelműsíti, hogy kriptovaluta-kereskedés érdekében utalták.

A rendőrség a Mátrix projekt keretén belül leplezte le a csalókat

Forrás: Zsaru Magazin/Facebook

A gyanú szerint a kft. működését hárman végezték: egy 59 éves balatonalmádi férfi, egy 41 éves érdi nő, valamint egy 29 éves apci nő. Az illegális üzletből befolyt összegeket aztán mind a cég számlájáról, mind a tagok magánszámláiról az apci nő unokahúgának utalták át. A 20 éves, szintén apci fiatal különböző számlamozgásokon keresztül összesen 95 millió forintot mosott tisztára, majd visszautalta a triónak, ezzel segítve csalásukat, írta a hatóság a posztjában.

Ezen felül az elkövetők annak érdekében, hogy illegális gazdasági tevékenységüket folytatni tudják, lopásokat is elkövettek. Ezek felderítése és bizonyítása folyamatban van.

A négy elkövető elfogására a KR NNI akciót szervezett. A Mátrix projekt keretében egy időben fogták el őket október 9-én reggel. Az 59 éves férfit, illetve a 41 és a 29 éves nőt bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalással, míg a 20 éves nőt pénzmosással gyanúsították meg. Mind a három nőt bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság időközben el is rendelt. Az elkövetők terhére róható egyéb bűncselekmények vizsgálata, valamint további sértettek beazonosítása folyamatban van. Így várhatóan a számuk növekedésével a kárösszeg is jelentősen növekedni fog - számolt be az ügyről a rendőrség.

– A fenti eset kapcsán hívjuk fel a figyelmet a sértettek jóhiszeműségére és könnyelműségére. Online hirdetések esetén, kérjük, legyenek körültekintőek! Mielőtt pénzt fektetnek be egy üzletbe, győződjenek meg a cég által hirdetett kecsegtető ajánlat valódiságáról! Ha pedig úgy érzik, csalás áldozatai lettek, ne habozzanak, azonnal tegyenek feljelentést a rendőrségen! A gyorsaság ilyen esetben az egyik legfontosabb tényező. A nyomozó hatóságok közvetlen kapcsolatban állnak a pénzintézetekkel, de csak akkor van esélyük a folyamatot megállítani, hogyha a kicsalt összeget még nem utalták tovább az elkövetők. Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál - hívta fel a figyelmet a rendőrség a hivatalos oldalán.