Mindezt Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő közölte portálunkkal. Mint ismertette, F. Ritát hat éve keresték a Heves vármegyei hatóságok, ezt korábban portálunkon is megírtuk. Kábítószer-kereskedelem miatt bírói szakban lévő ügyben adtak ki ellene először hazai, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot. Felkerült a TOP 50-es körözöttek listájára is. F. Bélát pedig lopás miatt kereste a Fővárosi Törvényszék BV Csoportja. Az évtizedes bűnügyi múlttal rendelkező férfi szabadságvesztés letöltése elől menekült el. Tavaly nyár óta keresték a hatóságok. Ellene is európai és nemzetközi körözést adtak ki.