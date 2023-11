Kutatást tartottak az Egri Rendőrkapitányság Pétervásárai Rendőrőrsének munkatársai idén október 18-án Recsk egyik lakásában. Lázár Levente, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy információ nyomán végezték a nyomozók a halaszthatatlan nyomozati cselekményt, ami eredményes is volt, hiszen a helyszínen kábítószergyanús fehér port, csomagoláshoz használt alufóliát, fecskendőket és pénzt találtak, illetve egy autót is lefoglaltak. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt két férfit őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Két héttel korábban a Gyöngyösi Járási Ügyészség egy karácsondi nőt és férfit vádolt meg ilyen bűncselekmény okán indult büntetőügyben. A vád szerint 2021 augusztusától egy éven át új pszichoaktív anyagot adtak el különböző embereknek, s ezzel rendszeres anyagi haszonhoz jutottak. Adagonként 0,2–0,3 gramm mennyiségben, rendszerint 500–1000 forint értékben árulták az anyagot Karácsondon. A nő, akit letartóztattak, összesen 239 ezer, a szabadlábon lévő társa 86 ezer forintot zsebelt be.

A vádhatóság az előkészítő ülésen a vádlottak beismerése esetére mértékes indítványt tett, amely szerint a bíróság a hölgyet sújtsa két és fél év szabadságvesztés-büntetéssel, s két esztendőre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A partnerére szabjon ki egy év szabadságvesztést, s ugyanennyi időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Ezentúl rendeljen el vagyonelkobzást a terheltek gazdagodása erejéig.

A hatályos Büntető Törvénykönyv (Btk.) a 184. szakaszában rendelkezik az új pszichoaktív anyaggal visszaélés deliktumáról. Az első bekezdés értelmében az valósítja meg ezt a bűntényt, aki új pszichoaktív anyagot kínál, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Alapesetben is bűntettnek minősül, s egytől öt évig kerülhet rács mögé az elkövető jogerős bírósági döntés után.

A jogalkotó a Btk. 184. paragrafusának további rendelkezése alapján még szigorúbb szankciókat helyez kilátásba azokkal szemben, akik ezt a bűncselekményt – minősített esetként – bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőségüket felhasználva, valamint a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követik el. Ha ez bebizonyosodik, kettőtől nyolc évig juthatnak a tettesek fegyintézetbe. A büntetés öttől tíz évig tarthat, ha a bűntény elkövetési tárgya jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag.

Arra is nagyon komoly szankció vár, aki ennek a deliktumnak a megvalósulásához anyagi eszközöket – például pénzt, járművet – szolgáltat.

Ismeretesek még korábbi vármegyénkbeli ügyek is, amelyek az új pszichoaktív anyaggal függtek össze. Négy esztendeje, áprilisban az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki a balassagyarmati börtönben fogva tartott ismerősének adott fel a saját kézírásával megcímezve az egri postán levelet. Abba két válaszborítékot is tett, amiknek a ragasztócsíkjaira új pszichoaktív anyagnak minősülő, 5F-MDMB-PICA nevű anyagot kent fel. A címzett azonban nem élvezhette, hiszen a fegyintézet biztonsági szolgálata a levelet visszatartotta, majd azt a rendőrség lefoglalta. Az asszonynak csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétsége miatt kellett felelnie, s az ügyészség vele szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Tavaly szeptember elején egy 28 éves nő lett a fővádlottja annak a bűnügynek, amely szerint 2019-től naponta szerzett be kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagnak számító bódító szereket. A terjesztésben egy nála fiatalabb férfi és egy 61 éves nő segített neki.

A vádirat szerint a dílerek budapesti személyes kapcsolataik révén s internetes rendelések útján jutottak hozzá a drogokhoz. Azokat saját, alufóliás kiszerelésben árusították Eger belvárosában. A tetteik bizonyítása összehangolt felderítést igényelt, ennek eredményeként idén februárban érték tetten őket, majd mindhármukat előállították a rendőrkapitányságra, ahol bűnügyi őrizetbe vették őket. A nyomozási bíró elrendelte ügyészi indítványra a letartóztatásukat.

Az Egri Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja a vádlottakat. Velük szemben fegyház- és pénzbüntetés kiszabására, a közügyek gyakorlásától – és részben a járművezetéstől – történő eltiltásra, vagyonelkobzásra és a tőlük lefoglalt drogok elkobzására tett indítványt. S arra, hogy a bíróság kötelezze őket a több mint négymillió forint bűnügyi költség megfizetésére.

Hevesben az elmúlt csaknem öt évben 17 és 32 alkalommal indítottak a hatóságok e bűntény miatt büntetőeljárást.



Széles az új pszichoaktív anyagok köre A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (rövidítve: EMCDDA) szerint az új pszichoaktív anyagok valójában olyan vegyi anyagok, vegyületek, amelyeket elsősorban pszichoaktív tulajdonságaik miatt fogyasztanak, de azokat az ENSZ kábítószer-ellenőrzési egyezményei nem szabályozzák. Nagyon veszélyesek a társadalomra, mert hasonlóak az ismertebb ellenőrzött szerekhez, gyakran ugyanazokba az átfogó kémiai osztályokba tartoznak, mint az opioidok, a benzodiazepinek, a stimulánsok, de kémiailag különböznek tőlük, így az egészségre jelentett kockázataik ismeretlenek lehetnek. Tiltott szerek „legális” helyettesítőiként forgalmazzák ezeket, a közösségi médiában vagy utcai árusoktól is megvehetők. A használóik ugyanakkor nem feltétlenül tudják, hogy mit is fogyasztanak. E drogok közt van a „biofű”, a herbál, a potpurri, vagyis a szintetikus kannabinoidok. Továbbá például a 4-MEC, a BZP, a pFBT jelölésű stimuláns­szerek, az entaktogének, mint a metilon, a fenilpiperízin s a hallucinogén drogok.

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt indult büntetőeljárások száma Heves vármegyében (Forrás: BM Statisztikai Osztály)

2019 18 2020 17 2021 32 2022 18 2023 22

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)