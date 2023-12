Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy a 40 négyzetméteres épületben több járművet és műszaki cikkeket tároltak, a tűz a két szomszédos lakóépületre is átterjedt. A hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat, a munkálatok közben a házból két gázpalackot is kivittek, amelyeket nem ért hőhatás. A tűzben senki nem sérült meg.

A lángokkal való küzdelem közben Széplaki Zoltán tűzoltó hadnagy, rajparancsnok készített pár fotót, közülük az egyik olyan jól sikerült, hogy a Heves vármegyei katasztrófavédelem a hónap fotójának választotta - derült ki a vármegyei katasztrófavédelem honlapján olvasható tájékoztatásból.