Hosszú a bűnlajstroma mindkét betörőnek. Egyikük körözését a heol.hu-n is közzétettük pár napja, majd arról adhattunk hírt, hogy már rendőrkézen van. A gyöngyöspatai tolvaj tevékenységéről pedig Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő számolt be podcastunkban. Besenyőtelken és környékén, illetve Gyöngyöspatán tevékenykedtek a sorozatbetörők, akik most szerencsésen rendőrkézre kerültek.

