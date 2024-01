Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2024. január 10-én vett őrizetbe egy helyi lakost - erről Lázár Levente vármegyei rendőrségi sajtóreferens tájékoztatta portálunkat csütörtökön.

Mint közölte, a 44 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy 2023 áprilisától összesen 12 vagyon elleni bűncselekményt követett el Egerben. Betört családi házakba, lakásokba, több parkoló autót is feltört, de még temetőből is lopott. Vitt mindent, amit csak tudott. Táska, pénz, szerszámok, ruha is szerepelt a lopott holmik listáján.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki B. Ferencet, aki beismerő vallomást tett. Továbbá kezdeményezték a letartóztatását, melyet a bíróság január 11-én elrendelt.