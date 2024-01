Az első hónap eddigi hét balesete szerencsére csupán könnyű sérülésekkel járt, az ok ismét jellemzően a figyelmetlenség és a KRESZ megszegése volt. Hiába a tilos jelzés, hiába a leeresztett sorompó, sokan ügyességükben vagy a szerencsében bízva ezek ellenére is megpróbálnak átjutni a sínek túloldalára. De vannak olyan is, akik egyszerűen elméláznak és ráhajtanak az éppen lezárt sínekre, miközben tudják - a szabálytalankodó, az ábrándozó sofőr, a gyalogos és a kerékpáros is -, hogy a vonattal szemben nincs esélyük.

A vasúti átjáróban történt balesetek egy része ugyanolyan érthetetlen, mint az e-kerékpáros esete. A lámpa tilos jelzést mutat, de az elektromos kerékpár jön, jön és jön. A vezetője pedig csak akkor lepődik meg, amikor a mellkasán egy sorompót talál, ami induláskor mintha nem lett volna ott.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Zsaru Magazin/Facebook)