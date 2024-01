Nem csak a mentőknek telt eseménydúsan Szilveszter napja, amikor is többek között egy kiskorút is kórházba szállítottak túlzott alkoholfogyasztás miatt Heves vármegyében, hanem a tűzoltóknak is akadt dolga 2023 utolsó napjaiban és január elsején is.

Az év utolsó hétvégéjén és január első napján 15 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. Az öt tűzesetet és hat műszaki mentést 12 hivatásos, egy önkormányzati és kettő önkéntes tűzoltóegység kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett négy téves jelzés is érkezett az ügyeletre, derült ki vármegyénk katasztrófavédelmi igazgatóságának tájékoztatásából.

– Szombaton kigyulladt és teljes terjedelmében égett hajnalban egy melléképület Boconádon, a Hevesi úton. A lángok tizenöt négyzetméternyi területen átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A helyszínre riasztott hevesi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, a tűzben senki nem sérült meg. Aznap kora délután két méter mély sírgödörbe esett egy kutya a tarnaleleszi temetőben. Az ebet a pétervásárai hivatásos tűzoltók mentőkötéllel emelték ki a gödörből. Délután szemét égett egy családi ház udvarán Besenyőtelek Honvéd utcájában. A két négyzetméterre kiterjedő lángokat a füzesabonyi hivatásos tűzoltók vízzel és kéziszerszámokkal oltották el – tudatta portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A szombat további része sem telt eseménytelenül, este árokba borult egy autó a Visznek és Tarnaörs közötti úton. A vezetője elhagyta az autót, a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók egy kutyát kimentettek a járműből, majd áramtalanították a kocsit. Árokba hajtott egy autó Egerszalók határában az esti órákban. A járművet az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították, a balesetnek nem volt sérültje.

Nagy Csaba a vasárnapi eseményeket is ismertette.

Tűz keletkezett egy mintegy száz négyzetméteres, garázsként és kazánházként szolgáló melléképület egyik helyiségében hajnalban Atkáron, a Fő úton. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot kihoztak az égő épületből, eloltották a tüzet, majd kiszellőztették az ingatlant. Személyi sérülés nem történt. Hajnalban az oldalára borult egy kisbusz Heves határában, a 31 számú főút 109-es kilométerénél. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd biztosították a helyszínt. A jármű két utasa nem sérült meg.

– Az év első napján, hétfőn a kazánból visszaáramló füst miatt riasztották a pétervásárai hivatásos tűzoltókat Pétervásárán, a Kossuth Lajos útra. Az egység a tűztérből az éghető anyagot eltávolította, illetve az áramot is lekapcsolták az épületben. A mentők a családi ház lakóját könnyű sérülésekkel kórházba szállították. Délután Pálosvörösmarton a Mátra utcában egy pincében nagy mennyiségű víz gyűlt össze. A helyi önkéntes tűzoltók szivattyúval távolították el a vizet a helyiségből. Délután egy családi ház vegyes tüzelésű kazánjának szigetelése gyulladt ki Horton a Kossuth Lajos utcában. a hatvani hivatásos és a horti önkéntes tűzoltók vízzel szüntették meg az égést, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség – részletezte a szóvivő.

Szavaiból az is kiderült, hogy hétfőn letért az úttestről, majd az árokban a tetejére borult egy személyautó este Nagyréde és Gyöngyös között, a 3-as főút 78-as kilométerszelvényénél. Az autómentő, kerekeire állította a kocsit, amelyet a gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesetben egy ember könnyű sérüléseket szenvedett.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: HEOL)