Az Egri Járásbíróság nyomozási bírája négy hónapra elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét, amelynek értelmében a bíróság által kijelölt ingatlant kizárólag hatósági idézés vagy orvosi ellátás céljából hagyhatja el - adta hírül portálunknak Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője.

Őt azzal gyanúsítja a Hatvani Rendőrkapitányság, hogy február 25-én részt vett abban a cselekményben, amely során két konfliktusban álló család tagjai támadtak egymásra. Ennek során az érintettek egymást kölcsönösen bántalmazták, előkerült több gumilövedékes fegyver is és többen megsérültek. Mivel a két család közötti konfliktus továbbra is fennáll, ezért alappal feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a megkezdett cselekményt folytatná vagy egyéb szabadságvesztéssel is büntethető cselekményt követne el. Fennáll tehát a bűnismétlés konkrét és reális veszélye - közölte Hoszné dr. Nagy Tímea.