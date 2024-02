Ennek az emberölésnek az utóélete ugyanis eltért a szokványostól a tettes magatartása okán.

Az újság ekképpen számolt be a bűntényről: az 55 éves egri K. J. kőművesnél egy csütörtöki napon kora délután telt be a pohár. No, nem a túlzásba vitt tivornyázás miatt. Annak ugyanis még nemigen látta a végét, hiszen az elmúlt évtizedei javarészt toroköblögetéssel teltek.

K. 49 éves, foglalkozás nélküli feleségétől ugyan már korábban elvált, ám a lakásuk közös használatát állapította meg a bíróság. Ami az italozást illeti, egyikük sem tekinthette magát ártatlannak. Legalábbis környezetükben sokan így tudták. Ez a fajta életvitel vezetett el odáig, hogy mindinkább megelégelték egymás hoppáréit.

Az említett napon is éles szóváltás kerekedett közöttük. Ennek a volt férj azzal vetett véget, hogy egy nagy kést az asszony bordái közé mártott, a szíve tájékán. A nő azonnal összerogyott, és – mint utóbb kiderült – rövidesen belehalt a sérüléseibe.

A férfit viszont ez nem érdekelte: akkurátusan elmosta a szúróeszközt, összecsomagolt, s távozott otthonról. Alaposan beszeszelt, végül egy rokonnak és a szomszédjának mesélte el a történteket. Azok pedig hamarjában értesítették a rendőrséget. K. J.-t őrizetbe vették, s emberölés alapos gyanúja miatt folytatták vele szemben a eljárást.