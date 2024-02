– Amikor én ittas vagyok, akkor hirtelen idegesség fog el. S ezt rendre úgy vezetem le, hogy rágyújtok, járok egyet, majd földhöz vágom a rádiót vagy az órát!

Rendőrségi kihallgatásakor igen őszinte volt a 36 éves egri K. J., aki nem sokkal korábban, 1985 októberében szabadult feltételesen a hét hónapos börtönbüntetéséből. Alkoholista életmódján persze ez sem változtatott, s mint kiderült, a dohányzáson, a tárgyak csapdosásán kívül más reakciókat is kivált belőle a szesz.

Ekképpen vezette be tárgyalótermi tudósítását 1986. szeptember 15-i számában a Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság.

A cikk így folytatódott: a foglalkozására nézve temetésrendező férfiú 1986. február 6-án nem elégedett meg azzal, hogy a gyászszertartásokon mások kiszolgálója legyen. Maga is temetést akart rendezni! Ehhez meg is tette a kellő előkészületeket, hiszen munka után az egri Napfény bisztróba vette be magát, s jócskán öblögette szeszes italokkal a torkát. Saját bevallása szerint legalább négy felest és négy sört ivott meg. Nyolc óra körül a nőismerőse érkezett meg a barátnőjével a vendéglátóhelyre. K. lovagias akart lenni, meghívta a hölgyeket. A pultnál vette azonban észre, hogy annyi pénze már nincs, amiből ki tudná fizetni a nők italát.

– Begurultam, főleg azért, mert a két nő erre elment a kocsmából. Elővettem hát a zsebkésemet, kinyitottam, s azzal a hozzám legközelebb álló, általam egyébként nem ismert sértettet megszúrtam. Halványan emlékszem csak vissza rá, talán a jobb kezemben fogtam a kést, és kaszáló mozdulattal döftem feléje. Azt nem néztem, hol érte... Rögtön tudtam, hogy baj lesz – vallotta az ügyészi kihallgatásán. – Ezután odamentem a kiszolgálókhoz, és megittam még egy fél Mecsekit.

Nyugodtan megtehette, hiszen a tömegben először észre sem vették, hogy tulajdonképpen mi történt.

A bíróság előtt viszont K. J. azzal védekezett, hogy semmilyen emlékképe nincs a történtekről. Az igazságszolgáltató testület a tárgyaláson megállapította, hogy a szúrás célzott, irányzott volt! Éppen ezért emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A nem jogerős ítélet nyolcévi börtönbüntetés volt, s a férfit tíz esztendőre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Kimondta a Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa azt is, hogy K. J. nem bocsátható feltételes szabadságra, egyúttal elrendelte a kényszergyógyítását is, azaz alkoholelvonó kezelésre utasította. Súlyosító körülmény volt, hogy ittasan, veszélyes eszközzel, feltételes szabadsága idején, garázda módon követte el a bűncselekményt.

A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyész háromnapi gondolkodási időt tartott fenn magának.