– A bűnmegelőzési fórum célja az együttműködés, s hogy közös eszközöket találjunk a mindannyiunkat érintő kihívások orvoslására – kezdte beszédében dr. Berndt-Iványi Judit rendőr hadnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának alosztályvezetője. – Ezek mindannyiunkat érintő problémák. Igaz, a rendőrség önálló szervként működik, de ha jobban belegondolunk, a civil szervezetek működése elengedhetetlen a munkánkhoz.

Oláh-Paulon László r. alezredes, az Országos Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési osztályának vezetője tart előadást a bűnmegelőzési fórumon Egerben

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az alosztályvezető kiemelte, nagyon gyakorlatias, szereti a kézzel fogható megoldásokat. Nem feltétlen csak programokban gondolkodik, de vannak elképzelései, melyek megvalósításának fontos része, hogy a rendőrség együtt tudjon működni a civil szervezetekkel.

– Szeretném, ha a rendőrség és a szervezetek közötti kapcsolat megújulna – emelte ki dr. Berndt-Iványi Judit. – A mai program több részből állt, volt egy szakmai egyeztetés a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőivel, amelyet követett egy kötetlenebb hangvételű fórum, amelyre sokféle területről érkeztek civil szervezetek.

Az egyeztetés vendége Oláh-Paulon László r. alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztályának vezetője volt.

– Erős túlzással ugyan, de mondhatom, hogy egy kicsit hazaérkeztem, ugyanis a 80-as években Hatvanba jártam középiskolába és Egert, mint megyeszékhelyet havi rendszerességgel látogattam – emlékezett vissza Oláh-Paulon László. – Sok, kellemes emlékem kötődik a városhoz. Ez most egy speciális nap, amelynek a különlegessége, hogy idén januártól olyan országjáró programsorozatot állítottunk fel, amelynek köszönhetően a vármegyei bűnmegelőzési vezetőkön túl a bűnügyi vezetőkkel, kapitányokkal is találkozhatok. Ez az egyik állomás. A bűnmegelőzés területén mindig vannak új kihívások. Ez a találkozás segít abban, hogy együtt gondolkodjunk. Segítsünk egymásnak, hiszen ez a segítség a közös munkát is nagyban előre viheti. Ezt követően pedig találkozhatok azokkal az emberekkel, akik annak a vármegyének, városnak, területnek a civil, társadalmi, önkormányzati, egyházi szervezeteknek a képviselői. Azokkal, akik valamilyen formában tesznek a bűnmegelőzésért, s valamilyen módon már együtt dolgoznak a megyei rendőrséggel, vagy éppen szeretnék, hogy együtt dolgozzanak. Ez a találkozó immár a harmadik ilyen esemény. Az elsőt Székesfehérváron rendeztük, a másodikat pedig Szolnokon. Mind a három eddigi megye különböző módon oldotta meg a fórum megvalósítását, itt Egerben egy igazi kerekasztal megbeszélgetést sikerült összehozni. A mai naptól semmit nem vártunk, csak azt, hogy jobban megismerhessük egymást. S ennek a napnak az is egy nagyon lehetősége, hogy Judit új vezető ezen a területen, nem véletlen, hogy Eger az elsők között lett beosztva a listába.