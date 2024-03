Hoszné dr. Nagy Tímea bíró elmondta azt is, hogy a terhelt teljes egészében tagadta a vádiratban foglalt cselekmény elkövetését, miszerint nem csak meglopta, meg is fenyegette a vádlottat. Az ülésen bizonyítási indítványok is elhangzottak, a tárgyalást pedig június 6-ára tűzte ki az elsőfokon eljáró bíróság.

Nem csak meglopta, meg is fenyegette szomszédját a férfi (Illusztráció)

Mint azt korábban megírtuk, B. O. Á. ellen egy korábbi ügye miatt büntetőeljárás folyik, a sértett sérelmére elkövetett lopás miatt. A terhelt 2022 elején találkozott a meglopott emberrel, aki számonkérte, hogy mit képzel magáról, hogy a délelőtti órákban be akart menni a portájukra.