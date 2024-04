Ezt követően élő "eszközt" is bevetett, mikor is előhívta pitbull fajtájú kutyáját, és a „támadj” utasítást adva neki a sértettre uszította. A vádlott az intézkedéssel szemben folyamatos ellenállást tanúsított, s eközben jobb kézzel, ököllel, meg is ütötte a rendőrt.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)