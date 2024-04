Elgázolt egy gyalogost egy személyautó Horton, a 3-as főút Kossuth Lajos úti szakaszán, a Toldi Miklós úttal való kereszteződésben vasárnap délelőtt. Az ütközés erejétől a személyautó árokba borult. A balesethez riasztott hatvani hivatásos és horti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Mivel egy telefonoszlop is megrongálódott, a távközlési szolgáltatót is értesítették - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Elütött egy gyalogost egy autó Horton (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A 3-as főúton, Hort átkelési szakaszán, személyautó gyalogost gázolt. A 68-as kilométernél megállították a forgalmat, kerülni mellékutakon lehet - írja az Útinform.

A gyalogos állapota felől az Országos Mentőszogálatnál érdeklődtünk.

- A helyszínről egy középkorú férfit és egy idős nőt szállítottak bajtársaim súlyos sérülésekkel kórházba - felelte kérdésünkre az OMSZ kommunikációs szervezője.