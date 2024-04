Háromszor ásták el az erőszakkal megszerzett pénzt azok a tettesek, akik a Belvárosi ABC-áruház bevételét rabolták el. Harminchét esztendeje, március végén történt a bűncselekmény, amelyről a Hírlap jogelődje, a Népújság az 1987. április 18-i számában számolt be az újság olvasóinak.

Kirabolták az egri Belvárosi ABC-t, majd háromszor ásták el a pénzt a rablók (Illusztráció)

A rendőrségtől kapott információ szerint az ABC-áruház két női dolgozója vitte az aznap délutáni bevételt, pontosan 276 ezer forintot a postára. A Macky Valér utcában azonban megtámadta őket egy fiatalember, aki rövid ideig tartó dulakodás után kitépte az egyik alkalmazott kezéből a pénzszállító fekete diplomatatáskát. Utóbb kiderült, a táskába szerelt riasztóberendezés már három hónapja nem működött(!)...

A tettes ezután gyorsan a barátja motorkerékpárjára ült, amivel elhajtottak.

Nehezen találtak megfelelő helyet, háromszor ásták el a pénzt

Állampolgári bejelentés alapján a gyanú két középiskolásra, M. P.-re és Sz. Á.-ra terelődött. Április 16-án állították elő őket a rendőrkapitányságra, s az elszámoltatásnál mindketten beismerték, hogy ők követték el a bűntényt. Elmondták, hogy legalább egy hónapon át készültek a tettükre, többször is nyomon követték a mindig ugyanazon az útvonalon haladó pénztárosokat. A postán azt is megfigyelték, mennyi pénzt adnak be. Ezek után – ahogy vallották – legalább 700 ezer forint zsákmányra számítottak, s azt üzletbe szerették volna befektetni. Arra is volt gondjuk, hogy megfigyeljék: a pénzszállítók nem használnak láncot, amellyel a kezükhöz erősíthették volna a táskát.

A rablott pénzt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság egyik szobájába szállították: pontosan 86 darab ezres, 83 ötszázas, 493 százas került elő. A gyanúsítottak azt is bevallották, hogy a zsákmányolt összeget először Felsőtárkány határában ásták el, erre a célra kiöntött gipszburkolatba tették a nejlonzacskóba csomagolt bankókat.

Ám rájöttek, hogy túl vizes a föld, ezért kiásták, s előbb a Samassa-háztól három kilométerre, az erdőben földelték el újra, harmadszorra pedig az Andornaktályai út mentén lévő homok- és tufabányában.

Közben több mint 80 ezer forintért vásároltak egy használt Lada gépkocsit, s a tavaszi szünetben Krakkóba kirándultak. Végül is mindkettejük vallomása és a bűnjelek bemutatása alapján 176 ezer 800 forint maradt meg a bűntényből. A diplomatatáskát az egri Hatvani temetőben, a pénzeszsákot a Felsőtárkány mellett lévő hegyekben rejtették el.

A sikeres nyomozást a Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányságának, valamint a megyei rendőr-főkapitányság és az Egri Rendőrkapitányság dolgozói végezték el. A két fiatalember április 17-én előzetes letartóztatásba került. Jelentős értékre elkövetett rablás bűntettének alapos gyanúja miatt jártak el velük szemben.