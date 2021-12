– Nyáron beindult a közösségi élet is a szövetség tagszervezeteinél. Minden korosztályban horgászversenyeket, illetve napközis táborokat is tudtunk szervezni gyerekeknek. Kétszer egy hétig például Egerszalókon táboroztak fiatalok, s erről a Hírlap is tudósított. Ezeken a foglalkozásokon két intézmény, az egri Szent Imre Katolikus Általános iskola, illetve a Balassi Vallon úti tagiskolája vitte a prímet – mondta az ügyvezető.