Nemzetközi együttműködés

Dr. Zsófi Zsolt elmondta azt is, hogy a diákok visszajelzései szerint is jó úton haladnak.

– Közel száz hallgatónk van nappali és levelező tagozaton. Ez alapképzést, duális képzést és felsőfokú szakképzést is jelent. Azzal, hogy együttműködési megállapodást írtunk alá az EPLEFPA Bordeaux Girondez francia egyetemmel, a diákok egy további év eltöltésével az intézményben francia diplomát is kapnak. Nem elhanyagolható szakmai szempontból Bordeaux és Burgundia környékének megismerése sem. Az első hallgató, Takács Réka idén kezdte meg tanulmányait, s tudomásunk szerint sikerrel veszi az akadályokat – ismertette. Elmondta azt is, hogy idén a Borászok borásza díj is egy EKKE-hallgatóhoz került, s ez visszacsatolás arról, hogy jó úton haladnak.