Az adventi bódék is megérkeztek már a városháza előtti térre, ezek közé fényfüzéreket szerelnek fel a városgondozás emberei. Ilyen átfeszítések kerülnek a Végvári Vitézek terére illetve a Gárdonyi Géza térre is. A cég tájékoztatása szerint hamarosan a karácsonyfa is megérkezik a város fő terére, illetve a Nemzedékek terén is felállítják már a héten.

Megérkezett a díszgömb a Dobó térre Fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap