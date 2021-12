– Építettünk két új négy-négyszemélyes faházat is – mondta Péter. – A VIP-állást is teljesen átalakítottuk, s tíz új esőbeállóval is gazdagodtunk. A nagy tó teljes területén körbe, minden horgászhelyállásnál áramvételezési lehetőséget alakítottunk ki. Ez elengedhetetlen már a mai világban, hiszen sokan több napra érkeznek hozzánk. A fürdőtó környezetét is felújítottuk, módosítottuk. Létrehoztunk egy játéktermet, ahol biliárd, csocsó és darts is lesz.