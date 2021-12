– Átérezzük a 100 ezer forintnál is kevesebből élők nehéz helyzetét, őket a gyerekeiknek kell segíteni. Erre nem is kellene figyelmeztetni, a szülők iránti gondoskodásra törvény is kötelez. Az idősek bölcsessége, szelídsége talán képes hazacsalogatni a külföldön dolgozó unokákat, hisz ők ott adóznak. Itt kell megkeresni és elkölteni is a pénzt. A luxusnyugdíjak is irritálják korosztályunkat, amit meg kell vizsgálni az illetékeseknek – vélte.