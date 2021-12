– Érthetetlen, ami történt. Lassan két éve a csapból is az folyik, hogy aki betegnek érzi magát, ne menjen közösségbe. Ha a gyerek kicsit is taknyos, köhög, akkor ne vigyük óvodába. Erre tessék, a dajka nyilvánvaló Covid-tünetekkel bemegy dolgozni, és most közel ötven család ilyen helyzetbe kerül miatta. Nagy a felháborodás a szülők körében – mondta el egy érintett szülő.