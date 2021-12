A faültetés szervezése során legnagyobb kihívást a terület kijelölése jelenti. – Mondta el Hajdú Dániel, a Békatutaj Egyesület elnöke. – A fásításhoz olyan területet keresünk, amin nem folyik erdőgazdálkodás, hiszen az ilyen területeken nélkülünk is nőnek fák. Fontos az is, hogy a terület tulajdonosa garantálni tudja, hogy a következő évtizedekben nem vágja ki a fákat. Nyitottak vagyunk további területek fásítására is, várjuk az ilyen jellegű felajánlásokat.