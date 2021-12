Készülnek az adventre

Zaránkon sem feledkeznek meg a karácsonyi ünnepvárásról. Minden vasárnap meggyújtanak egy-egy gyertyát az emlékparkban, december 19-én pedig kis ünnepséget is szerveznek. A Mikulás-ünnepség idén viszont elmarad a sok beteg gyermek miatt, de az önkormányzat minden kicsinek csomagot ad majd. A rászorulóknak fát tudnak felajánlani, hiszen az év elején nagy mennyiségben vágtak ki, erre lehet igényt benyújtani. Emellett osztanak fűtési támogatást is, jövő héten el is kezdik ezt odaadni a helyieknek.