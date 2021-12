– Májustól folyamatosan nyitva lehettünk idén, s tavalyhoz képest ötvenzer látogatóval több is érkezett, összesen 240 ezer ember. Ugyanakkor az előző évek 400 ezres látogatottságát meg sem közelítettük – mondta péntek délután sajtótájékoztatón Ringert Csaba a Dobó István Vármúzeum (DIV) igazgatója. Hozzátette, az osztálykiránduló csoportok, a turisták és a szakmai közönség érdeklődése egyaránt jelentős volt idén.

– Sikeresen megtartottuk tervezett rendezvényeinket, táborainkat - a járványügyi szabályozások betartása mellett. A Pünkösdi hosszú hétvégétől folyamatosan megújuló programkínálattal kedveskedtünk a leginkább hazai közönségnek. Az Emlékhelyek- a Régészet- és az Egri vár napja, a Múzeumok Éjszakája, a Végvári Vigasságok és a Múzeumok Őszi Fesztiváljának programjai kínáltak tartalmas és színvonalas kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket minden korosztály számára. A látogatók körében igen népszerű tárlatvezetéseink is bővültek idén. A vitézeink mellett immár a várvédő hős egri nőkkel is megismerkedhettek a látogatók. Múzeumpedagógusaink 365 foglalkozást tartottak, számos közművelődési program és tíz nyári tábora közel tízezer érdeklődőt vonzott – ismertette. Kiemelte, hogy az idén átadott Gárdonyi Kert és Ziffer Galéria is számos programnak, tárlatnak adott otthont. Utóbbiba már két kiállítást meg is terveztek a következő évre.

– Az év virtuális kiállítása kitüntető címet nyerte el a honlapunkon is elérhető online kiállításunk, az Egri BORkóstoló – A szőlőművelés öröksége című virtuális tárlat. Ezt nevezhetném a múzeumi Oscar-díjnak is, nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre – zárta szavait.

Kollégáink több, nívós szakmai konferenciát szerveztek, melyen az adott területet, korszakot kutató szakemberek adtak számot legújabb eredményeikről. Intézményünk adott otthont többek közt a - Szokásváltozások – Hagyomány és megújulás, a Végvárak döntések és döntéshozók, valamint az Örökségünk védelme és jövője című konferenciáknak – mondta dr. Kelenik József, a DIV szakmai igazgatóhelyettese, aki kiemelte, hogy a múzeum látható érdemei mögött komoly és sokszor megfeszített szakmai munka húzódik. Elmondta azt is, hogy Az egri vár és erődrendszer turisztikai fejlesztése projekt jól halad, felépült már többek között a cipóosztó ház és a Varkoch kapu is, a következő látványos elem az ágyúdomb építése lesz,

– Ütemterv szerint halad a beruházás amelynek befejeztével új látványosságokkal és turisztikai programokkal tölthetjük majd meg a várat – mutatott rá.

Földi Viktória közművelődési szakember arról számolt be, hogy a vármúzeum a Nemzeti Tehetség Program „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” pályázat támogatásával egy tizenkét alkalomból álló tehetséggondozó szakkört valósít meg a hazai és határon túli tehetséges tanulók számára. Ennek célja, hogy általa együttműködő, tehetségfejlesztő közösség jöjjön létre. A program keretében szombaton családi napot tartanak a várműhelyben, mézeskalácssütéssel.