Az egri egyetem a mindennapokban is példát mutat, nem csak rendelkezik jóváhagyott egyetemi fenntartható fejlődési stratégiával, de az intézményi infrastrukturális fejlesztések tervezése és megvalósítása során is kiemelt szempont a fenntarthatóság, az intézmény C épülete Magyarország első olyan felújított és közfunkciót ellátó aktívháza amely több energiát termel, mint amennyit fogyaszt.