A buszt rövid ünnepség keretében adták át. Szőnyi Gábor, az egyesület karnagya és titkára tájékoztatta lapunkat, hogy a járművet a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesületen belül működő ifjúsági fúvószenekar használja majd, mely diákokból és felnőttekből áll. Elmondta továbbá, hogy hatalmas segítség számukra a megnyert mikrobusz, amely a jövőben nagyban megkönnyíti a koncertekre való eljutást, a hangszerek szállítását. Tökéletesen elfér a buszban akár egy nagy méretű üstdob is. Ez az autóbusz minden szempontból tökéletes a zenekar számára, mert hosszított, kilenc személyes, és utánfutó vontatására is alkalmas vonóhoroggal rendelkezik. Jelentősen segíti majd a nyári táborokra való utazást is, hiszen a gyerekek, a csomagjaik és a hangszerek is elférnek az autóban és a hozzá kapcsolható utánfutóban.

Az autó a hétköznapokban is hasznukra fog válni, ugyanis az egyesülettel kapcsolatos ügyintézésre is használni tudják a jövőben, például ha kottaállványokért vagy hangszerek beszerzéséért kell elmenniük.