A jelenleg huszonhárom tagot számláló közösség a napokban tartotta meg azt a közgyűlését, amelyen az elmúlt esztendőben, illetve az előző fél évtizedben végzett tevékenységük mérlegét vonták meg. Miután lejárt az egyesület elnökségének öt évre szóló mandátuma, vezetőségválasztásra is sor került. Az elnöki posztot a továbbiakban is a korábban megszűnt önkéntes bűnmegelőző civil szervezetet 2016-ban újjáalakító Pásztor Zoltán tölti be, a helyettese Tóth Sándor lett. A csapat szolgálatvezetői teendőivel pedig ismét Pásztor Richárdot bízták meg, aki eddigi példás szolgálati tevékenységéért a lőrinci önkormányzat elismerő oklevelét érdemelte ki. A kitüntetést Víg Zoltán polgármester adta át a közgyűlésen az arra érdemes polgárőrnek.