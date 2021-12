A fizetéseket minden esetben úgy kell meghatároznia, hogy a munkavállalók korrekt bérezést kapjanak és a vállalat versenyképessége is megmaradjon. A novemberben kezdődő bértárgyalások két telephelyen már sikeresen lezárultak – tudatta a cég.

A hatvani üzem és az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete között született konszenzuson alapuló, kölcsönösen támogatott megállapodás. Ez tíz-tizenkét százalék közötti alapbéremelést jelent a telephelyeken és megállapodás emellett egyéb juttatásokat is tartalmaz. A béremelés mértéke a magyarországi Bosch csoporton belül vállalatonként és tevékenységi területenként eltérő, amelyet az adott vállalat eredménye is befolyásol és természetesen függ az egyéni teljesítménytől is. A Robert Bosch Elektronika Kft. 1998-ban alakult Hatvanban, a gyár a Bosch csoport gépjármű-elektronika részlegének legnagyobb gyártóközpontja a világon és több mint ötezer munkavállalót foglalkoztat, közölte a cég.