Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató arról beszélt portálunknak, hogy ez szerencsés helyzet volt, hiszen az információszerzés online formája nem igazán megfelelő azoknak, akik a részletkérdéseikre személyes választ szeretnének kapni. Mint az intézmény vezetője elmondta, a campuson a most meghirdetett képzési területek és formák nem változtak tavaly óta, továbbra sem csak agrártudományi kurzusok vannak, hanem informatikaiak és gazdaságtudományiak is.

– Intézményünk kapcsán a nyílt napokon, ahogy most is, három dolgot szoktam kiemelni – mondta a főigazgató –, úgy gondolom, ezek a mi nagy erősségeink. Az egyik a nemzetközi környezet. Nagyon sok hallgató küzd azzal, hogy nyelvvizsgát szerezzen, nyelvet beszéljen, pedig a nyelvtudás ma már a munkaerőpiacon elengedhetetlen. Campusunkon nagy segítség a nyelvtanuláshoz a több mint ötven országból érkező, száznál több külföldi hallgató ittléte. Ez megadja a lehetőséget a magyar hallgatóknak, hogy a velük való barátkozás, beszélgetés során észrevétlenül gyarapíthassák a nyelvtudásukat, nyilván elsősorban angol nyelvből. Valamennyi fiatal látogathatja az angol nyelvű órákat is. Ez semmilyen kötelezettséggel nem jár, nem kell belőle vizsgázni, csak egyszerűen beülni és a nyelvtudást bővíteni. Erre jó alkalom a külföldi nyelvtanulás is, több mint százötven felsőoktatási intézménnyel van kapcsolatunk, jórészt Európában. Ezeken féléves tanulmányt, szakmai gyakorlatot lehet folytatni – emelte ki dr. Bujdosó Zoltán.

A főigazgató felhívta a figyelmet, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatorientált képzésre. Probléma ugyanis, hogy amikor a végzett hallgatók kikerülnek a munkaerőpiacra, nem rendelkeznek kellő szakmai gyakorlattal. Partnercégek, vállalatok, valamint az egyetem saját vállalkozásai révén a diákjaiknak olyan gyakorlati lehetőségeket tudnak biztosítani, amelyek bővítik a jártasságukat.

– A harmadik erősségünk az országos viszonylatban is rendkívül fejlett infrastruktúránk – fogalmazott dr. Bujdosó Zoltán. – Annak nemcsak a technikai, de a humán oldala is. Az elmúlt tíz évben generációváltás volt az oktatói karban, nagyon sok fiatal, világot járt, nyelveket beszélő, szakmailag magas szinten képzett kollégánk van. Azért emelem ki, hogy fiatalok, mert sokkal közelebb állnak életkorban a hallgatókhoz, és így sokkal közvetlenebb kontaktust tudnak kialakítani velük. A csoportlétszámokat is igyekszünk úgy alakítani, hogy a hallgatókkal személyes kapcsolatuk legyen. Így, kis túlzással, a tanárok egy kis idő után már minden diák nevét tudják.

A nyílt napok

A további nyílt napokon is lesz majd általános tájékoztató a felvételi eljárásról, egyebek között arról, hogyan, meddig lehet jelentkezni, hogyan történik a pontszámítás, mik a határidők. Emellett konkrétan szakokra, képzési területekre vonatkozó személyes tanácsadást is tartanak az általános tudnivalók ismertetése után.

Februárra nő meg az érdeklődés

Dr. Bujdosó Zoltán arról is tájékoztatott, hogy a nyílt nap iránti érdeklődést tekintve az idén jobb a helyzet, mint a tavalyi szigorú online feltételek között, de az azt megelőző évekhez képest nem. A mostani, decemberi tájékoztatójuk egyébként esztendők óta hagyományos rendezvény, de az a tapasztalat, hogy később mindig sokkal nagyobb az érdeklődés. A Vak Bottyán középiskola végzősei például januárban együtt jönnek el a campusra. A legtöbben vélhetően a február eleji Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás után érdeklődnek, ott személyesen tudják ­meghívni az érdeklődőket. A gyöngyösi campusra kíváncsiak csaknem hetven százaléka akkor érkezik.